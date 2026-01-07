PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (12/2026) Wiederholungs- und Fluchtgefahr - Haftrichter erlässt U-Haftbefehl gegen mutmaßlichen "Bäckerei-Räuber", Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Der mutmaßliche "Bäckerei-Räuber" von Göttingen sitzt in U-Haft. Einen Tag nach seiner Festnahme (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6191098) ist der mutmaßliche "Bäckerei-Räuber" am Mittwochmorgen (07.01.26) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ einen U-Haftbefehl gegen den 40-Jährigen wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr.

Die Ermittlungen gegen den Mann aus dem Landkreis Northeim wegen schwerer räuberischer Erpressung in mehreren Fällen gehen weiter.

Auch ob der Festgenommene für eine gleichartige Tat im Februar 2025 an der Göttinger Reinhäuser Landstraße als Täter in Betracht kommt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5974441), wird derzeit von den Ermittlern geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

