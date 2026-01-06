Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (09/2026) Briefkasten durch pyrotechnischen Gegenstand in der Scharzfelder Straße beschädigt - Ermittler bitten um Hinweise

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Scharzfelder Straße

Zwischen Silvestermorgen (31.12.2025) und Neujahr (01.01.2026)

BAD LAUTERBERG (ab) - Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) einen Briefkasten der Deutschen Post beschädigt. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am Neujahrsmorgen (01.01.26), dass ein Briefkasten der Deutschen Post an der Scharzfelder Straße 13 in Bad Lauterberg augenscheinlich durch einen pyrotechnischen Gegenstand zerstört worden war.

Nach derzeitiger Sachlage ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter im angegebenen Tatzeitraum mutmaßlich einen pyrotechnischen Gegenstand in den Briefkasten eingeworfen oder unmittelbar im Bereich der Einwurföffnung gezündet haben könnten. Die dabei entstandene Druckentwicklung dürfte dazu geführt haben, dass sich Teile des Briefkastens von der Halterung lösten und die innenliegende Schließvorrichtung verbogen wurde. Hinweise auf vorhandene Postsendungen lagen nicht vor.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Tat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 09:15 Uhr, und Donnerstag, 01.01.2026, 06:15 Uhr ereignet haben.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Scharzfelder Straße gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/963-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell