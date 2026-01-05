Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (06/2026) Einbruchdiebstahl in Hann. Münden-Laubach - Polizei bittet um Hinweise zu entwendeten 5-DM-Münzen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, OT Laubach, Laubacher Straße Montag, 29. Dezember 2025

HANN. MÜNDEN (ab) - In der Laubacher Straße im Ortsteil Laubach der Stadt Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist es Ende Dezember 2025 zu einem Einbruchdiebstahl in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus gekommen. Der Einbruch wurde am Montag, 29. Dezember 2025, gegen 13:00 Uhr bei der Polizei angezeigt, nachdem der Geschädigte die Tat kurz zuvor festgestellt hatte.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 28. Dezember 2025, etwa 16:30 Uhr, und Montag, 29. Dezember 2025, gegen 12:45 Uhr, über die rückwärtige Gebäudeseite gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Doppelhaushälfte. Im Anschluss durchsuchten die Täter nahezu sämtliche Räume des Hauses. Zahlreiche Schränke und Schubladen wurden geöffnet, persönliche Gegenstände lagen teils verstreut auf dem Boden, was auf eine intensive Durchsuchung schließen lässt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem rund 400 Münzen im Nennwert von 5 D-Mark sowie eine braune Ledertasche in Form einer Umhängetasche. Im Außenbereich des Grundstücks stellten die eingesetzten Beamten zudem frische Reifenspuren fest. Ob diese Spuren in unmittelbarem Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das betroffene Wohnhaus ist derzeit unbewohnt, angrenzende Gebäudeteile werden jedoch genutzt. Befragungen von Nachbarn ergaben bislang keine verdächtigen Wahrnehmungen. Die Tatortaufnahme sowie die Spurensicherung erfolgten durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Göttingen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen richtet sich der Zeugenaufruf ausdrücklich auch an Personen, denen die beschriebenen 5-DM-Münzen nach der Tat zum Kauf angeboten wurden oder die entsprechenden Münzen in ungewöhnlicher Menge wahrgenommen haben. Hinweise zu möglichen Verkaufsversuchen - etwa im privaten Umfeld, in Sammlerkreisen, bei Edelmetall- oder Münzhändlern, auf Flohmärkten oder über Online-Plattformen - sind für die Ermittler von besonderem Interesse. Auch Angaben dazu, wo diese Münzen seit der Tat möglicherweise aufgetaucht sind, können von Bedeutung sein.

Darüber hinaus bittet die Polizei Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Geräusche im Bereich der Laubacher Straße in Hann. Münden-Laubach beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 / 951-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell