Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (04/2026) Mitarbeiterin mit Messer bedroht - Maskierter überfällt Bäckerei-Filiale an der Herzberger Landstraße

Göttingen (ots)

Göttingen, Herzberger Landstraße

Dienstag, 30. Dezember 2025, gegen 17.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein maskierter Räuber hat am Donnerstag (30.12.) gegen 17.55 Uhr eine Bäckerei-Filiale an der Göttinger Herzberger Landstraße überfallen. Ersten Ermittlungen zufolge bedrohte der ca. 180 cm große Täter, der eine auffallend rote Mütze getragen haben soll, eine Mitarbeitende mit einem Messer und zwang sie zur Herausgabe des Kasseninhaltes. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen. Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter konnte mit der Beute entkommen. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, ca. 30 bis 35 Jahre alt, schlank, gebräunte Gesichtshaut, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit dicker schwarzer Steppjacke, dunkler Hose und roter Mütze.

Zeugen oder andere Personen, die den flüchtenden mutmaßlichen Räuber beobachtet haben oder sonst weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell