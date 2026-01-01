Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (02/2026) Unfall auf L 564 - VW Polo kommt von der Straße ab und prallt frontal gegen Baum, 19 Jahre alter Fahrer schwer verletzt, Unfallursache unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Reinhäuser Landstraße (L 564), zwischen Göttingen und Niedernjesa Donnerstag, 1. Januar 2026, gegen 06:35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Reinhäuser Landstraße (L 564) ist am frühen Neujahrsmorgen (01.01.26) ein 19 Jahre alter Autofahrer aus der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) schwer verletzt worden. Der Heranwachsende wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Den ersten Ermittlungen zufolge kam der 19-Jährige gegen 06.35 Uhr zwischen dem Ortausgang Göttingen und der Ortschaft Reinshof mit seinem VW Polo nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das erheblich beschädigte Fahrzeug blieb anschließend auf der Fahrerseite im Straßengraben liegen. Der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Der Unfall ereignete sich ca. 100 Meter vor der Einmündung in Richtung Reinshof. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die L 564 im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen bis gegen 07.50 Uhr gesperrt. Es kam zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell