Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (01/2026) Erste Silvester-Bilanz der Polizei Göttingen - Einsatzleitung blickt auf überwiegend ruhige Nacht in der Universitätsstadt zurück

GÖTTINGEN (jk) - Die erste Bilanz der Silvesternacht fällt für Göttingen insgesamt positiv aus. Im Stadtgebiet wurde laut Einsatzleitung ein friedliches und durchgehend kooperatives Verhalten beinahe sämtlicher Personen festgestellt. Innerhalb der Feuerwerksverbotszone in der Innenstadt registrierte die Polizei lediglich vereinzelt das Zünden von Feuerwerkskörpern. Die erfreulichste Nachricht dürfte aber sein, dass Aggressionen gegen oder gar Übergriffe auf Einsatzkräfte nach derzeitigem Stand in dieser Nacht ausblieben.

Die Polizeiinspektion Göttingen hatte sich bereits frühzeitig auf die einsatzintensivste Nacht des Jahres vorbereitet und war personell gut aufgestellt, um die Sicherheit von friedlich Feiernden zu gewährleisten und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen zu unterbinden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6187210). Das im Vorjahr praktizierte, abgestufte Offensiv-Konzept sollte im Ergebnis auch in diesem Jahr aufgehen.

500 Feiernde am Weender Tor

Die größte Ansammlung Feiernder fand sich in Göttingen ab etwa 23.45 Uhr im Bereich des Weender Tores ein. Geschätzt etwa 500 Menschen trafen sich hier, um gemeinsam ins Jahr 2026 zu rutschen. Die Kreuzung Weender Straße/Nikolausberger Weg musste deshalb aus Sicherheitsgründen bis etwa 00.40 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Im Bereich Jonaplatz im Stadtteil Grone kam es zu Ansammlungen von kleineren Personengruppen. Im Zusammenhang mit dem Zünden von Feuerwerk führten die Einsatzkräfte auch hier mehrere Gefährderansprachen durch.

Gegen 02.00 Uhr kehrte im Innenstadtbereich und auch in Grone wieder Normalität ein und es war ein normales, wochenendtypisches Stadtbild festzustellen. Feuerwerkskörper wurden anschließend nur noch vereinzelt gezündet.

Dazu Einsatzleiter Luis-Miguel Herrmann:

"Unser Einsatzkonzept im Vorfeld und die unmittelbar daran anknüpfende, umfangreiche Präsenz in der Nacht zum Jahreswechsel sind aufgegangen. Wir konnten ein überwiegend ruhiges und gewaltfreies Silvester in Göttingen verzeichnen. Problematische Brennpunkte und größere Gruppen unbelehrbarer Personen wurden von uns weder im Vorfeld, noch in der Nacht registriert. Es gab aber diverse kleinere Gruppen oder Einzelpersonen, die durch fahrlässigen Umgang mit Pyrotechnik aufgefallen sind, sodass immer wieder Gefährderansprachen, Aufklärung und polizeiliche Präsenz von Nöten waren. Der allergrößte Teil der Feiernden ging allerdings sorgsam mit dem Feuerwerk um und zeigte Verständnis für die Verbotszonen."

