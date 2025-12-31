Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (428/2025) Nach Leichenfund an ICE-Trasse - Obduktion ergibt "massiven Aufprall" als Todesursache, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Nach dem Fund eines Toten an der ICE-Trasse in Göttingen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6187997) dauern die polizeilichen Ermittlungen dazu, wie der 25-Jährige aus Hannover ums Leben kam, weiter an. Inzwischen geklärt ist die Todesursache.

Der Leichnam des Asylsuchenden aus Guinea war am Dienstag (30.12.25) auf Anordnung des Amtsgerichts Göttingen obduziert worden.

"Massiver Aufprall" Todesursache

Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der 25-Jährige an den Folgen eines "massiven Aufpralls" verstarb. Dessen Ursache ist noch unbekannt und Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Mit Vorliegen neuer Erkenntnisse wird nachberichtet.

