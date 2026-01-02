Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (03/2026) Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung in Weende - 30 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen und in psychiatrische Fachklink eingeliefert

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Weende, An der Lutter Mittwoch, 31. Dezember 2025, gegen 03.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem Brand eines Wohnhausnebengebäudes im Göttinger Stadtteil Weende in der Nacht zu Mittwoch (31.12.25) hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 30 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Der mutmaßlich psychisch Kranke konnte noch vor Ort ergriffen werden. Aufgrund seines psychischen Zustands und einer akuten Eigen- bzw. Fremdgefährdung erfolgte eine Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik.

Den Ermittlungen zufolge soll der 30-Jährige etwa gegen 03.50 Uhr im Bereich der Außenfassade des Wohnhausanbaus ein Feuer entfacht haben. Die Flammen breiteten sich aus und setzten das Gebäude in Brand.

Zeugen und Hausbewohner wurden zufällig auf das Geschehen aufmerksam und konnten den mutmaßlichen Brandstifter noch vor Ort antreffen. Bei seiner anschließenden Festnahme durch die Polizei leistete der vermutlich psychisch kranke Mann Widerstand.

Durch schnelles Handeln verhinderte die alarmierte Feuerwehr eine Ausbreitung der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus. Die Bewohnenden blieben in der Folge allesamt unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Nebengebäude wurde durch das Feuer zerstört. Der Schaden beläuft sich einer ersten vorläufigen Schätzung zufolge etwa 12.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

