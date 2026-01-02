Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (05/2026) Unfallflucht an der Hahlestraße - Unbekanntes Fahrzeug prallt in Obernfeld gegen geparkten Mazda und flüchtet, rund 2.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Obernfeld, Hahlestraße, Höhe Hausnummer 3 Sonntag, 28. Dezember 2025, gegen 04.10 Uhr

OBERNFELD (jk) - Auf der Hahlestraße in Obernfeld (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht des 28. Dezember ein unbekanntes Fahrzeug auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda aufgefahren. Bei der Kollision wurde der blaue 323 erheblich am Heck beschädigt. Der Schaden wird bei rund 2.000 Euro angenommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Straße winterglatt. Anstatt anzuhalten, setzte der unbekannte Unfallfahrer (bzw. die Fahrerin) die Fahrt anschließend einfach fort.

Die Polizei Duderstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Nach derzeitigem Stand befuhr das unbekannte Fahrzeug die Hahlestraße in Richtung Ortsmitte, als es in Höhe der Hausnummer 3 aus noch unbekannter Ursache auf winterglatter Fahrbahn gegen den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Mazda prallte.

Bei dem Zusammenstoß wurden von beiden Autos diverse Fahrzeugteile abgerissen. Die Polizei fand sie während der Unfallaufnahme im Nahbereich des beschädigten Mazda sowie auch entlang der mutmaßlichen Fluchtrichtung des anderen Fahrzeugs. Der unbekannte Wagen muss demzufolge ebenfalls erheblich beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Duderstadt, Telefon 05527/8461-0.

