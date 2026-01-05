Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (07/2026) Nach Tat am Dienstag - Zwei weitere Bäckereien in Göttingen überfallen, Polizei ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Nikolausberger Weg, Freitag, 2. Januar 2026, gegen 17.40 Uhr

Göttingen, Kurze-Geismar-Straße, Montag, 5. Januar 2026, gegen 07.25 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Nach dem Überfall auf eine Bäckerei-Filiale an der Herzberger Landstraße am Dienstag (30.12.25, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6189089) ist es in Göttingen zu zwei weiteren Taten gekommen. Verletzt wurde niemand. Die beiden aktuellen Vorfälle weisen Parallelen zu der Tat von Dienstag auf. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit noch unklar und wird geprüft. Es werden Zeugen gesucht.

Tat am Freitag am Nikolausberger Weg

Den Ermittlungen zufolge betrat am Freitagnachmittag (02.01.26) gegen 17.40 Uhr ein maskierter Unbekannter eine Bäckerei-Filiale am Nikolausberger Weg und bedrohte die zu diesem Zeitpunkt allein im Geschäft anwesende Verkäuferin mit einem Messer. Mit dem so erpressten Geld flüchtete der mutmaßliche Räuber zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Angestellte blieb unverletzt. Täterbeschreibung: ca. 185 cm groß, athletische Figur, ca. 40 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Mütze, schwarzer Softshelljacke, sprach akzentfreies Deutsch.

Nächste Tat am Montag an der Kurze-Geismar-Straße

Nur wenige Tage später traf es eine Bäckerei-Filiale an der Kurze-Geismar-Straße. Am Montagmorgen (05.01.26) gegen 07.25 Uhr betrat ein unbekannter Täter das Geschäft, als die Mitarbeitende allein war. Erneut wurde die Frau von dem Maskierten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Der Täter entfernte sich mit der Beute in Richtung Albaniplatz. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Täterbeschreibung: ca. 160 bis 165 cm groß, ca. 40 bis 50 Jahre alt, bekleidet mit roter bzw. dunkler Mütze, heller Hose und einer Jacke, sprach hochdeutsch.

Genaue Angaben zur Höhe des jeweils erbeuteten Geldes liegen noch nicht vor.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die die Taten oder die Fluchten der mutmaßlichen Räuber beobachtet haben, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

