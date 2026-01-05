Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (08/2026) Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz in Bad Lauterberg aus - 30-Jähriger in seiner Wohnung von Spezialeinsatzkommando überwältigt und in Fachklink eingeliefert

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Schulstraße

Samstag, 3. Januar 2026, gegen 07.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - In der Innenstadt von Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) hat ein mutmaßlich sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann am Samstagmorgen (03.01.26) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 30-Jährige wurde letztlich von Spezialkräften in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienwohnhaus an der Schulstraße überwältigt und anschließend in eine psychiatrische Fachklink eingeliefert. Der Lauterberger leistete keinen Widerstand und blieb unverletzt.

Im Zusammenhang mit dem Ereignis tauchten in der Folge Gerüchte auf, in denen u. a. behauptet wurde, der 30-Jährige sei zuvor mit einer Machete in der Öffentlichkeit aufgetreten oder habe geäußert, in dem Haus eine Gasexplosion herbeizuführen. Beides kann durch die von der Polizei Bad Lauterberg geführten Ermittlungen bislang nicht bestätigt werden. Weder liegen entsprechende Hinweise vor, noch wurden in der Wohnung des Mannes am Samstag im Zuge des Einsatzes entsprechende Feststellungen gemacht, die dies belegen würden.

Zuvor randaliert

Hausbewohnende hatten am Samstagmorgen (03.01.26) gemeldet, dass der Mann in dem Wohnhaus randalieren würde. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der 30-Jährige in seine Wohnung zurückgezogen und eingeschlossen. Gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Lauterberger dann am Fenster mit einem Messer in der Hand. Eine Kontaktaufnahme mit ihm gelang nicht.

Da aufgrund der Gesamtumstände bei ihm eine Eigen- und auch Fremdgefährdung, die sich auf die vor Ort anwesenden Beamten bezog, nicht auszuschließen war, wurde ein Spezialeinsatzkommando angefordert, um seiner habhaft zu werden. Für die Dauer des laufenden Polizeieinsatzes war die Innenstadt teilweise abgesperrt.

Der 30-Jährige konnte schließlich gegen Mittag von den Spezialkräften in seiner Wohnung ergriffen werden.

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand während des Einsatzes nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell