Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (10/2026) Erfolgsmeldung nach Überfällen auf Bäckerei-Filialen in Göttingen - Mutmaßlicher Räuber am Dienstagmorgen in der Innenstadt festgenommen, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadt

Dienstag, 6. Januar 2026, gegen 06.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Fahndungserfolg in Göttingen. Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen hat die Polizei am Dienstagmorgen (06.01.26) in der unmittelbaren Innenstadt den mutmaßlichen "Bäckerei-Räuber" festgenommen. Der Tatverdächtige stammt aus dem Landkreis Northeim. Er leistete keinen Widerstand.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ist der 40 Jahre alte Mann zum jetzigen Zeitpunkt dringend verdächtig, seit dem 30. Dezember insgesamt drei Göttinger Bäckerei-Filialen überfallen zu haben (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6190540). Die Polizei geht davon aus, dass mit seiner Ergreifung die Überfallserie ihr Ende gefunden hat.

Die Festnahme des mutmaßlichen Räubers erfolgte gegen 06.50 Uhr. Aufgrund der festgestellten Gesamtumstände wird angenommen, dass er offenbar vorhatte, eine weitere Bäckerei zu überfallen. Im Zuge der körperlichen Durchsuchung fanden die Ermittler neben weiteren Beweismitteln u. a. ein Messer, bei dem es sich wahrscheinlich um die jeweils bei den Überfällen eingesetzte Tatwaffe handelt.

Der festgenommene 40-Jährige wurde anschließend für die Folgemaßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell