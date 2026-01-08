Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (14/2026) Verkehrsunfall auf REWE-Parkplatz in Dransfeld - Beteiligter entfernt sich unerlaubt - Polizei sucht nach zwei bislang unbekannten Zeugen

Göttingen (ots)

Dransfeld, Wolfshof (REWE-Kundenparkplatz) Montag, 15. Dezember 2025, gegen 17.15 Uhr

DRANSFELD (ab) - Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Wolfshof in Dransfeld (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei nach bislang unbekannten Zeuginnen und Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag, 15. Dezember 2025, gegen 17.15 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten auf dem Parkplatz eines REWE-Marktes zwei Pkw, als beide Fahrzeuge nahezu zeitgleich rückwärts aus gegenüberliegenden Parkbuchten ausparkten. Während eine der Beteiligten im Begriff war auszusteigen und mit dem Unfallgegner zu sprechen, entfernte sich der zweite Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort und fuhr davon. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben.

Die Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sie nach dem Zusammenstoß von zwei bislang unbekannten Personen angesprochen worden sei, die den Unfall beobachtet hätten. Diese konnten ihre Beobachtungen zum Unfallhergang schildern und gaben ihr Hinweise zum zweiten Beteiligten. Leider ließ sich die Geschädigte in der Situation die Personalien der beiden Personen nicht geben.

Nach ihren Angaben soll es sich bei den Zeugen um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann sowie eine Frau im Alter von rund 40 Jahren gehandelt haben. Die Polizei bittet nun insbesondere die beiden bislang unbekannte Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Auch weitere Personen, die den Zusammenstoß auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Dransfeld beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05502 999790 bei der Polizei in Dransfeld zu melden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell