PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ: (20/2026) Aufhebung der Vollsperrung - Vollbrand eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine auf der BAB 7 zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden mit eingerichteter Vollsperrung

Göttingen (ots)

34346 Hann. Münden, Ortsteil Laubach, Fahrtrichtung Hannover, Kilometer 292,600, Freitag, 16.01.2026, gegen 19:14 Uhr

GÖTTINGEN (jg) - Die Vollsperrung der A7 in Fahrtrichtung Hannover wegen des Vollbrandes eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine ist mittlerweile seit 12:40 Uhr wieder aufgehoben.

Die Ladung des Aufliegers musste aufwändig umgeladen und die Fahrbahn gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei
Robert-Bosch-Breite 14
37079 Göttingen
Telefon: 0551/491-6517

eingestellt für die
Polizeiinspektion Göttingen
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren