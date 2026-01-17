POL-GÖ: POL-GÖ: (20/2026) Aufhebung der Vollsperrung - Vollbrand eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine auf der BAB 7 zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden mit eingerichteter Vollsperrung
Göttingen (ots)
34346 Hann. Münden, Ortsteil Laubach, Fahrtrichtung Hannover, Kilometer 292,600, Freitag, 16.01.2026, gegen 19:14 Uhr
GÖTTINGEN (jg) - Die Vollsperrung der A7 in Fahrtrichtung Hannover wegen des Vollbrandes eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine ist mittlerweile seit 12:40 Uhr wieder aufgehoben.
Die Ladung des Aufliegers musste aufwändig umgeladen und die Fahrbahn gereinigt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Göttingen
Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei
Robert-Bosch-Breite 14
37079 Göttingen
Telefon: 0551/491-6517
eingestellt für die
Polizeiinspektion Göttingen
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell