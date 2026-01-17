Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ: (20/2026) Aufhebung der Vollsperrung - Vollbrand eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine auf der BAB 7 zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden mit eingerichteter Vollsperrung

Göttingen (ots)

34346 Hann. Münden, Ortsteil Laubach, Fahrtrichtung Hannover, Kilometer 292,600, Freitag, 16.01.2026, gegen 19:14 Uhr

GÖTTINGEN (jg) - Die Vollsperrung der A7 in Fahrtrichtung Hannover wegen des Vollbrandes eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine ist mittlerweile seit 12:40 Uhr wieder aufgehoben.

Die Ladung des Aufliegers musste aufwändig umgeladen und die Fahrbahn gereinigt werden.

