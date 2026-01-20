Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (23/2026) Göttingen: Brief mit weißer Substanz löst Einsatz im Neuen Rathaus aus, Absender polizeilich bekannt, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Hiroshimaplatz

Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 10.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein an die Göttinger Oberbürgermeisterin adressierter Brief hat am Dienstagvormittag (20.01.26) gegen 10.55 Uhr im Neuen Rathaus am Hiroshimaplatz einen größeren Einsatz ausgelöst.

Eine Mitarbeiterin hatte den Briefumschlag geöffnet und dabei eine unbekannte weißliche Substanz festgestellt. In der Folge wurden neben der Polizei auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert, wodurch es zu einer hohen Öffentlichkeitswirksamkeit kam.

Der Absender des Briefes ist der Polizei in Göttingen als psychisch auffällige Person bekannt.

Der Brief einschließlich der enthaltenen Substanz wurde von Ermittlern im Original gesichert und luftdicht verpackt.

Die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen sowohl zu dem Brief als auch der Substanz dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell