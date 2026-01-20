POL-GÖ: (23/2026) Göttingen: Brief mit weißer Substanz löst Einsatz im Neuen Rathaus aus, Absender polizeilich bekannt, Ermittlungen dauern an
Göttingen (ots)
Göttingen, Hiroshimaplatz
Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 10.55 Uhr
GÖTTINGEN (jk) - Ein an die Göttinger Oberbürgermeisterin adressierter Brief hat am Dienstagvormittag (20.01.26) gegen 10.55 Uhr im Neuen Rathaus am Hiroshimaplatz einen größeren Einsatz ausgelöst.
Eine Mitarbeiterin hatte den Briefumschlag geöffnet und dabei eine unbekannte weißliche Substanz festgestellt. In der Folge wurden neben der Polizei auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert, wodurch es zu einer hohen Öffentlichkeitswirksamkeit kam.
Der Absender des Briefes ist der Polizei in Göttingen als psychisch auffällige Person bekannt.
Der Brief einschließlich der enthaltenen Substanz wurde von Ermittlern im Original gesichert und luftdicht verpackt.
Die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen sowohl zu dem Brief als auch der Substanz dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell