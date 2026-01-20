PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (23/2026) Göttingen: Brief mit weißer Substanz löst Einsatz im Neuen Rathaus aus, Absender polizeilich bekannt, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Hiroshimaplatz

Dienstag, 20. Januar 2026, gegen 10.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein an die Göttinger Oberbürgermeisterin adressierter Brief hat am Dienstagvormittag (20.01.26) gegen 10.55 Uhr im Neuen Rathaus am Hiroshimaplatz einen größeren Einsatz ausgelöst.

Eine Mitarbeiterin hatte den Briefumschlag geöffnet und dabei eine unbekannte weißliche Substanz festgestellt. In der Folge wurden neben der Polizei auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst alarmiert, wodurch es zu einer hohen Öffentlichkeitswirksamkeit kam.

Der Absender des Briefes ist der Polizei in Göttingen als psychisch auffällige Person bekannt.

Der Brief einschließlich der enthaltenen Substanz wurde von Ermittlern im Original gesichert und luftdicht verpackt.

Die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen sowohl zu dem Brief als auch der Substanz dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren