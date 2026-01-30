Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hinweis zu einer aktuellen Betrugsmasche

Mainz (ots)

In den vergangenen Wochen wurden im Mainzer Stadtgebiet vereinzelt Fälle einer Betrugsmasche festgestellt, bei der unbeteiligte Personen zur Abhebung von Bargeld genutzt wurden. Ein Fall aus der Mainzer Altstadt dient zur Veranschaulichung des Vorgehens.

Bereits vor rund zwei Wochen wurde eine Frau in der Mainzer Altstadt von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab an, Bargeld für seine kranke Frau zu benötigen und aktuell selbst nichts abheben zu können. Er bat darum, einen Geldbetrag auf das Konto der Frau überweisen zu dürfen. Sie sollte den Betrag anschließend für ihn in bar abheben. Die Geschädigte kam der Bitte nach. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass das überwiesene Geld aus einem zuvor missbräuchlich genutzten Bankkonto stammte und somit vermutlich aus einer vorherigen Straftat herrührte. Infolgedessen wurde das Konto der Mainzerin durch die Bank vorübergehend gesperrt.

Das Phänomen ist der Polizei bekannt. Täter nutzen die Konten gutgläubiger Passanten, um hierüber betrügerisch erlangte Gelder erhalten zu können, die sie sich dann durch den gutgläubigen Kontoinhaber in Bar auszahlen lassen. Hierdurch können die eigene Identität verschleiert und die polizeilichen Ermittlungen erschwert werden.

Die Polizei Mainz weist darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger keine Überweisungen entgegennehmen oder Bargeld für ihnen unbekannte Personen abheben sollten. Beim Weiterleiten oder Abheben inkriminierter Gelder besteht zudem die Gefahr, sich selbst strafbar machen zu können.

Im Zweifelsfall wird empfohlen, das Anliegen abzulehnen und gegebenenfalls Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

