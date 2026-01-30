Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Bodenheimer Weingüter

Bodenheim (ots)

Scheinbar gezielt wurden drei Weingüter in Bodenheim von bislang unbekannten Tätern angegangen.

In der Nacht vom 28.01. auf den 29.01. wurden jeweils die Zugangstüren zu Büroräumen, Lagenräumlichkeiten oder Schankräumen gewaltsam aufgebrochen und dort Bargeld entwendet. In einem Fall wurde zudem durch die Täter ein Tresor mitgenommen, welcher einige hundert Meter weiter ohne Inhalt durch Passanten aufgefunden wurde.

Weitere Geschädigte, ggf. auch nur mit Aufbruchspuren, sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

