Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Prävention von Diebstählen und aggressivem Betteln in der Innenstadt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, den 28.01., führte die Polizei in der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Kooperation mit dem Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz zivile Kontrollmaßnahmen in der Mainzer Innenstadt durch. Ziel der Kontrollen war die Prävention von Taschen- und Ladendiebstählen sowie die Kontrolle und Ahndung von aggressivem Betteln. Die Maßnahmen erstreckten sich auf Fußgängerzonen, Ladengeschäfte sowie Parkhäuser im Innenstadtbereich. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt zwölf Platzverweise erteilt. Darüber hinaus wurden fünf Personen festgestellt, die in verbotswidriger Weise bettelten, indem sie Passantinnen und Passanten aufdringlich belästigten oder bedrängten. Durch Einsatzkräfte des Ordnungsamtes wurde gemäß der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz das erbettelte Bargeld sichergestellt.

