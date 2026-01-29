PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Prävention von Diebstählen und aggressivem Betteln in der Innenstadt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, den 28.01., führte die Polizei in der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Kooperation mit dem Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz zivile Kontrollmaßnahmen in der Mainzer Innenstadt durch. Ziel der Kontrollen war die Prävention von Taschen- und Ladendiebstählen sowie die Kontrolle und Ahndung von aggressivem Betteln. Die Maßnahmen erstreckten sich auf Fußgängerzonen, Ladengeschäfte sowie Parkhäuser im Innenstadtbereich. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt zwölf Platzverweise erteilt. Darüber hinaus wurden fünf Personen festgestellt, die in verbotswidriger Weise bettelten, indem sie Passantinnen und Passanten aufdringlich belästigten oder bedrängten. Durch Einsatzkräfte des Ordnungsamtes wurde gemäß der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz das erbettelte Bargeld sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Mainz (ots) - Am Mittwoch, den 28.01., gegen 18.20 Uhr, befanden sich Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt an der Ampelanlage im Einmündungsbereich Mombacher Straße/ Wallstraße. Obwohl die Ampel bereits seit längerer Zeit Rotlicht zeigte, fuhr der vor den Beamten befindliche PKW unvermittelt an und passierte den Einmündungsbereich. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und unterzogen den ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperverletzung und Beleidigung in Linienbus - Tatverdächtiger gestellt

    Mainz (ots) - Am Mittwochmorgen, 28.01.2026, gegen 09:10 Uhr kam es in einem Linienbus der Mainzer Verkehrsgesellschaft (Linie 6) im Bereich der Großen Bleiche zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Wiesbadener im Bus eine Frau belästigt haben. Ein weiterer Fahrgast, ein 52-jähriger Mainzer schritt ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren