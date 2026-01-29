Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung und Beleidigung in Linienbus - Tatverdächtiger gestellt

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen, 28.01.2026, gegen 09:10 Uhr kam es in einem Linienbus der Mainzer Verkehrsgesellschaft (Linie 6) im Bereich der Großen Bleiche zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 44-jähriger Wiesbadener im Bus eine Frau belästigt haben. Ein weiterer Fahrgast, ein 52-jähriger Mainzer schritt ein und sprach den Mann an. In der Folge spuckte der Tatverdächtige den Einschreitenden an, beleidigte ihn mehrfach und trat ihn anschließend mit dem Fuß gegen den Rippenbereich sowie gegen das Knie.

Nach dem Aussteigen entfernten sich die Beteiligten vom Münsterplatz in Richtung Schillerplatz. Einsatzkräfte konnten den Geschädigten am Schillerplatz antreffen. Aufgrund seiner Hinweise gelang es, den Tatverdächtigen festzustellen und einer Personenkontrolle zu unterziehen.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, insbesondere aber auch die belästigte Frau, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell