Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw - Jugendlicher leicht verletzt

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 27.01.2026, kam es gegen 15:45 Uhr in der Hechtsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jugendlichen E-Scooter-Fahrer und einem Pkw-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 14-jährige E-Scooter-Fahrer im Bereich der Kreuzung Hechtsheimer Straße/Emy-Roeder-Straße verbotswidrig die dortige Fußgängerfurt bei Rotlicht, was mehrere Zeugen bestätigten. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer leitete zwar eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Infolgedessen kam der E-Scooter-Fahrer zu Fall. Der Jugendliche wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Hinweise der Polizei:

E-Scooter sind grundsätzlich auf Radwegen oder Radfahrstreifen zu führen. Sind diese nicht vorhanden, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Das Befahren von Gehwegen und Fußgängerzonen ist nicht gestattet. Beim Überqueren von Fußgängerfurten, Zebrastreifen oder Fußgängerüberwegen ist vom E-Scooter abzusteigen und dieser zu schieben. Das Mindestalter für die Nutzung eines E-Scooters beträgt 14 Jahre. Das Tragen eines Schutzhelms wird dringend empfohlen, auch wenn keine gesetzliche Helmpflicht besteht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell