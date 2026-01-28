PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rettungseinsatz mit Hindernissen

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ersuchte die Rettungsleitstelle die Polizei um Unterstützung, da eine behandlungsbedürftige Person in der Nackstraße von 4-5 Personen umringt und eine Behandlung so nicht möglich sei.

Die durch die Einsatzkräfte angetroffene Personengruppe war bereits für zwei vorherige Polizeieinsätze am Bahnhof verantwortlich, da sie dort lautstark herumschrien, Passanten belästigten und sich untereinander prügelten.

Damit die stark alkoholisierte Person behandelt werden konnte, wurden zunächst allen Personen Platzverweise erteilt. Diesem kamen drei Personen nicht nach, weswegen diese vom Schauplatz teilweise weggeschoben werden mussten.

Da bedauerlicherweise auch diese Maßnahme keine Wirkung zeigte und sich zudem Passanten beschwerten, dass sie aggressiv auf polnischer Sprache angeschrien würden, musste den drei Personen die Ingewahrsamnahme erklärt werden.

Ein 28-jähriger und zwei 37-jähjrige, allesamt wohnsitzlose Männer, mussten daraufhin die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 11:15

    POL-PPMZ: Minderjährige stehlen Parfümflaschen

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Montag, den 26. Januar 2026, kam es gegen 14:00 Uhr in einem Kaufhaus in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl. Zwei minderjährige Mädchen betraten gemeinsam das Geschäft und entnahmen drei Parfümflaschen aus einem Verkaufsregal. Der Gesamtwert der Ware belief sich auf etwa 450 Euro. Anschließend begaben sich die Tatverdächtigen in eine Umkleidekabine, wo sie die entwendeten ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mehrere Fahrraddiebstähle aus Tiefgaragen

    Mainz-Neu (ots) - In der Zeit vom 21.01. bis 26.01. wurden der Polizei mehrere Fahrraddiebstähle aus Tiefgaragen in der Mainzer Neustadt angezeigt. Die Tatorte befanden sich unter anderem in der Neckarstraße sowie am Karoline-Stern-Platz. Die entwendeten Zweiräder waren jeweils in den zu den Wohnanwesen gehörenden Tiefgaragen abgestellt und trotz vorhandener Sicherung mittels Fahrradschloss entwendet worden. In diesem ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in Mainz Laubenheim

    Mainz-Laubenheim (ots) - Am Montag, den 26.01.2026, kam es gegen 11:15 Uhr in der Ludwig-Marx-Straße in Mainz-Laubenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand vernahm eine Zeugin einen lauten Knall vor ihrem Wohnhaus und begab sich daraufhin ans Fenster. Dabei beobachtete sie einen roten Transporter (Sprinter) mit einem Anhänger, auf dem ein Bagger verladen war. Der Fahrzeugführer versuchte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren