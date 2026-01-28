Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rettungseinsatz mit Hindernissen

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ersuchte die Rettungsleitstelle die Polizei um Unterstützung, da eine behandlungsbedürftige Person in der Nackstraße von 4-5 Personen umringt und eine Behandlung so nicht möglich sei.

Die durch die Einsatzkräfte angetroffene Personengruppe war bereits für zwei vorherige Polizeieinsätze am Bahnhof verantwortlich, da sie dort lautstark herumschrien, Passanten belästigten und sich untereinander prügelten.

Damit die stark alkoholisierte Person behandelt werden konnte, wurden zunächst allen Personen Platzverweise erteilt. Diesem kamen drei Personen nicht nach, weswegen diese vom Schauplatz teilweise weggeschoben werden mussten.

Da bedauerlicherweise auch diese Maßnahme keine Wirkung zeigte und sich zudem Passanten beschwerten, dass sie aggressiv auf polnischer Sprache angeschrien würden, musste den drei Personen die Ingewahrsamnahme erklärt werden.

Ein 28-jähriger und zwei 37-jähjrige, allesamt wohnsitzlose Männer, mussten daraufhin die Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell