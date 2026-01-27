Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht in Mainz Laubenheim

Mainz-Laubenheim (ots)

Am Montag, den 26.01.2026, kam es gegen 11:15 Uhr in der Ludwig-Marx-Straße in Mainz-Laubenheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand vernahm eine Zeugin einen lauten Knall vor ihrem Wohnhaus und begab sich daraufhin ans Fenster. Dabei beobachtete sie einen roten Transporter (Sprinter) mit einem Anhänger, auf dem ein Bagger verladen war. Der Fahrzeugführer versuchte, das Gespann aus einer Einfahrt heraus zu rangieren, was zunächst misslang. In der Folge lud der Fahrer den Bagger ab und bewegte den Anhänger händisch aus der Einfahrt, bevor er die Örtlichkeit mit dem Fahrzeug verließ.

Im Anschluss stellte die Zeugin Beschädigungen an einem Begrenzungspoller sowie an einem Begrenzungspfosten fest. An den beschädigten Objekten befanden sich rote Lackanhaftungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem beteiligten Transporter stammen.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 70 Jahre alt - auffallend groß - schlanke Statur - bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Hose

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 zu melden.

