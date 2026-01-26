PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026, gegen 19:10 Uhr, wurde der Polizei das Geräusch einer zersplitternden Glasscheibe aus der Straße Drechslerweg in Bretzenheim gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort an der Eingangstür eines dortigen Ladengeschäftes eine Sachbeschädigung fest. Die Glasscheibe war beschädigt. Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen konnten am Ereignisort bislang nicht erlangt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

