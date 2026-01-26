PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressiver Wohnsitzloser mehrfach auffällig - Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 25.01., wurde die Polizei gegen 17:50 Uhr über den Notruf über eine randalierende Person auf dem Münsterplatz informiert. Nach Angaben von Zeugen trat der Mann gegen Mülleimer und Verkehrsschilder. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten konnte der Verantwortliche in einem nahegelegenen Restaurant angetroffen werden. Dort lag der 39-jährige Wohnsitzlose in unkooperativer Weise auf dem Fußboden, nachdem Mitarbeiter ihn aufgefordert hatten, das Lokal zu verlassen. Der Mann wurde durch die Beamten aus dem Restaurant begleitet und anschließend in eine Notunterkunft für Obdachlose gebracht, in der er nach eigenen Angaben die Nacht verbringen wollte. Gegen 18:30 Uhr ging erneut ein Notruf ein. Zeugen teilten mit, dass der Mann sich nun an einer Baustelle am Münsterplatz auf einem Bagger aufhielt und zuvor wieder gegen Verkehrsschilder getreten habe. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte der Mann die Örtlichkeit jedoch bereits verlassen. Rund 20 Minuten später meldeten Zeugen den Mann erneut, diesmal im Bereich Große Bleiche/Zanggasse, wo er wiederum gegen Mülleimer trat. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit stellten die Beamten fest, dass der Mann eine Eisenstange mit sich führte, diese jedoch nicht einsetzte. Zudem wirkte er alkoholisiert und zeigte sich weiterhin unkooperativ. Zur Verhinderung von Straftaten wurde der 39-Jährige schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es durch das aggressive Verhalten des Mannes zu keinen Sachbeschädigungen an den Mülleimern, bzw. Verkehrsschildern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

