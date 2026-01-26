Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Gartenlauben

Mainz (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 24.01.2026, wurden der Polizei Einbrüche in einer Kleingartenanlage am Rodelberg in Mainz gemeldet. Ein Besitzer einer Gartenlaube teilte mit, dass eine Scheibe seiner Laube mit einem Stuhl eingeschmissen wurde.

Im weiteren Verlauf wurde die gesamte Kleingartenanlage durch die Polizei abgegangen. Dabei konnten insgesamt drei weitere Gartenlauben festgestellt werden, an denen ebenfalls Beschädigungen festgestellt wurden.

Ob bzw. was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Geschädigte werden geben sich bei der PI Mainz 1 zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

