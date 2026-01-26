Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung vor Gaststätte

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 24.01.2026, kam es gegen 00:15 Uhr vor einer Sportsbar in der Hinteren Bleiche in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten vier Beteiligte zunächst innerhalb der Gaststätte in einen verbalen Streit. Dieser verlagerte sich anschließend auf die Straße und mündete dort in eine körperliche Auseinandersetzung.

Drei bislang unbekannte Tatverdächtige wirkten hierbei gemeinschaftlich mit Fäusten und Tritten auf einen 33-jährigen Mainzer ein. Zudem schlug einer der Tatverdächtigen dem Geschädigten mit einer Glasflasche auf den Kopf.

Der Mainzer wehrte sich und schlug seinerseits auf mindestens einen der Tatverdächtigen ein. Die Freundin des Geschädigten versuchte noch die Auseinandersetzung zu schlichten, wurde jedoch von einem der Tatverdächtigen weggestoßen und stürzte daraufhin zu Boden.

Beide Geschädigten erlitten leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden an Händen und Knien, der männliche Geschädigte zusätzlich Schürfwunden im Kopfbereich. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell