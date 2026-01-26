PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Wohnungseinbruch

Mainz (ots)

Am Freitagmittag, den 23.01.2026, kam es gegen 12:35 Uhr in der 
Straße Im Münchfeld zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein 
Mehrfamilienhaus.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließ ein Anwohner zwei bislang 
unbekannte weibliche Personen versehentlich in das Mehrfamilienhaus, 
da er diese für Reinigungskräfte hielt. Kurz darauf bemerkte eine 
Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Wohnung aufhielt, 
über den Türspion, dass die beiden Frauen versuchten, mit einer Karte
die Wohnungstür zu öffnen.
Als die Anwohnerin auf sich aufmerksam machte, ließen die Täterinnen 
von ihrem Vorhaben ab und verließen das Anwesen in unbekannte 
Richtung. 


Personenbeschreibung Tatverdächtige 1:
-	dunkle Daunenjacke
-	kleines Nasenpiercing auf der rechten Seite
-	ca. Ende 20 bis Anfang 30 Jahre
-	ca. 165-170 cm groß
-	dunkle, lange Haare

Personenbeschreibung Tatverdächtige 2:
-	grauer Kapuzenpullover
-	ca. 160-165 cm groß
-	etwas kräftige Statur

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 
06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

