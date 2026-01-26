Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Wohnungseinbruch

Mainz (ots)

Am Freitagmittag, den 23.01.2026, kam es gegen 12:35 Uhr in der Straße Im Münchfeld zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließ ein Anwohner zwei bislang unbekannte weibliche Personen versehentlich in das Mehrfamilienhaus, da er diese für Reinigungskräfte hielt. Kurz darauf bemerkte eine Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Wohnung aufhielt, über den Türspion, dass die beiden Frauen versuchten, mit einer Karte die Wohnungstür zu öffnen. Als die Anwohnerin auf sich aufmerksam machte, ließen die Täterinnen von ihrem Vorhaben ab und verließen das Anwesen in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung Tatverdächtige 1: - dunkle Daunenjacke - kleines Nasenpiercing auf der rechten Seite - ca. Ende 20 bis Anfang 30 Jahre - ca. 165-170 cm groß - dunkle, lange Haare Personenbeschreibung Tatverdächtige 2: - grauer Kapuzenpullover - ca. 160-165 cm groß - etwas kräftige Statur Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

