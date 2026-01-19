PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Fußballspiel VfB Stuttgart gegen 1.FC Union Berlin

Stuttgart (ots)

Am Sonntag, dem 18.01.2026, empfing der VfB Stuttgart den 1.FC Union Berlin in der MHP Arena in Stuttgart. Im Rahmen der An- und Abreise kam es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu mehreren Straftaten.

Für die Anreise zum Stadion nutzten nach derzeitigem Kenntnisstand etwa 330 Anhänger des 1.FC Union Berlin einen Regionalexpress von Nürnberg in Richtung Stuttgart. Im Rahmen der Fahrt sollen bislang unbekannte Tatverdächtige mehrere Sachbeschädigungen begangen haben. So wurden offenbar mehrere Farbschmierereien und Aufkleber im Zug angebracht sowie die Toilette im Zug beschädigt. Ein 24-jähriger unbeteiligter Reisender, welchem die Situation mutmaßlich missfiel, filmte mit seinem Mobiltelefon den Tathergang. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll daraufhin einer der Fußballanhänger den deutschen Staatsangehörigen geschlagen und ihn aufgefordert haben, das Video zu löschen. Aufgrund der Vorfälle wurde der Zug ab dem Bahnhof Murrhardt durch Einsatzkräfte der Bundespolizei begleitet. Im Laufe der Abreisephase nach dem Spiel verhielt sich ein 18-jähriger Anhänger Union Berlins am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart ordnungsstörend und wurde daraufhin durch Beamte der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Hierbei verhielt sich der deutsche Staatsangehörige uneinsichtig und unkooperativ. Im weiteren Verlauf der Maßnahme versuchte er, nach einem Beamten zu schlagen und musste daraufhin fixiert werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 18-Jährige auf freiem Fuß belassen.

Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart führt zudem weitere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung sowie der Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

