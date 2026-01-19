PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 41-Jähriger greift Reisende an

Stuttgart (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen (18.01.2026) eine vierköpfige Personengruppe am Hauptbahnhof in Stuttgart angegriffen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die geschädigten deutschen Staatsangehörigen gegen 08:40 Uhr am Bahnsteig 15 auf. Dort versuchte der 41-Jährige zunächst, zwei Personen aus der Gruppe im Alter von 20 und 21 zu schlagen. Weiterhin soll er bei einem der beiden versucht haben, eine Zigarette im Gesicht auszudrücken. Die beiden Begleiterinnen im Alter von 17 und 18 Jahren bedrohte der tatverdächtige deutsche Staatsangehörige nach derzeitigem Kenntnisstand verbal. Hinzu gerufene Beamte der Bundespolizei trafen den mutmaßlichen Täter noch vor Ort an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

