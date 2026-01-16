PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Nürtingen

Nürtingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am späten Donnerstagabend (15.01.2026) am Bahnhof Nürtingen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 22:30 Uhr am Bahnsteig 2 mit drei weiteren, bislang unbekannten Personen zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll der 39-Jährige von den unbekannten Tatverdächtigen leicht verletzt worden sein. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten und konnten auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Da sich der 39-Jährige im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen und seiner medizinischen Behandlung unkooperativ und aggressiv zeigte, musste ihm im Anschluss ein Platzverweis ausgesprochen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

