BPOLI S: 39-Jährige pöbelt Reisende an und leistet anschließend Widerstand

Stuttgart (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiteren Straftaten ist es in der Nacht zum Mittwoch (14.01.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 39-jährige Frau gegen 01:40 Uhr am Bahnsteig 10 grundlos Reisende angepöbelt haben. Hinzugezogene Beamte der Bundespolizei trafen die 39-jährige deutsche Staatsangehörige vor Ort an. Noch bevor sie den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden konnte, warf die Frau eine Münze nach einer Bundespolizistin und versuchte, sie mit der Faust zu schlagen. Die 39-Jährige wurde daraufhin von den eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei leistete die aggressive Frau Widerstand und versuchte die Polizisten zu treten. Weiterhin beleidigte sie die Kollegin und bedrohte sie. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die 39-Jährige aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik gebracht. Durch den Vorfall wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt.

