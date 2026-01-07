Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter im Gleisbereich - Lokführer leitet Schnellbremsung ein

Herbrechtingen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am Dienstagnachmittag (05.01.2026) am Bahnhof in Herbrechtingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 39-jährige Lokführer eines Regionalexpresses gegen 16:50 Uhr in Richtung Aalen, als er kurz vor dem Bahnhof eine männliche Person im Gleisbereich bemerkte. Da für den Zug kein Halt in Herbrechtingen vorgesehen war, leitete der 39-jährige deutsche Staatsangehörige bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h eine Schnellbremsung ein und gab mehrere Achtungspfiffe ab. Kurz bevor der Zug die Person erreichte, sollen laut dem Lokführer mehrere augenscheinliche Begleiter dem Unbekannten auf den Bahnsteig geholfen haben, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Der Regionalexpress kam nach derzeitigem Kenntnisstand erst nach dem Bahnsteig zum Stehen. Wohin sich der Tatverdächtige entfernte, ist nicht bekannt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

