Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann ohne Fahrschein leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ulm (ots)

Zu einem Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei kam es am Sonntagabend (04.01.2026) am Hauptbahnhof Ulm. Zuvor nutzte der Tatverdächtige einen Fernverkehrszug der Deutschen Bahn ohne den erforderlichen Fahrschein.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der 33-jährige Tatverdächtige gegen 20:45 Uhr in einem ICE auf der Fahrt von München nach Ulm durch die Zugbegleiterin nach seinem Fahrschein gefragt. Hierauf versuchte der Mann offenbar zunächst im Zug zu flüchten. Die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Nach dem Halt des Zuges im Hauptbahnhof Ulm konnte der tatverdächtige syrische Staatsangehörige durch die informierte Streife angetroffen und kontrolliert werden. Da sich der Mann hierbei uneinsichtig und aggressiv zeigte, sollte er gefesselt werden. Hierbei leistete der 33-Jährige erheblichen körperlichen Widerstand. Erst nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte konnte der Tatverdächtige gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden.

Gegen ihn wird nun, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

