Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mehrere Fälle der sexuellen Belästigung in der S1 und am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (6. Januar 2026) kam es in einer S-Bahn der Linie S1 sowie am Stuttgarter Hauptbahnhof zu mehreren Fällen der sexuellen Belästigung. Tatverdächtig ist ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 26-jährige Mann gegen 02:30 Uhr mit der S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg. Während der Fahrt soll er zunächst einen 19-jährigen rumänischen Staatsangehörigen belästigt haben, indem er sich neben ihn setzte und ihn offenbar am Oberschenkel berührte. Weiterhin soll er sexuelle Äußerungen ihm gegenüber getätigt haben. Im Anschluss begab sich der Tatverdächtige zu einer 22-jährigen deutschen Staatsangehörigen und setzte sich zu ihr. Diese wechselte daraufhin umgehend den Sitzplatz. Der Mann soll dennoch versucht haben, die Frau zu umarmen und zu küssen. Drei 18 Jahre alte Zeugen konnten diesen Vorfall beobachten und alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Nach Abschluss dieser wurde der Mann auf freiem Fuß belassen. Gegen 04:55 Uhr soll der 26-Jährige am Gleis 5 des Stuttgarter Hauptbahnhofs eine weitere Geschädigte belästigt haben. Demnach soll der Tatverdächtige die 18-jährige deutsche Staatsangehörige am Oberarm angefasst und gefragt haben, ob er sie küssen dürfe. Nachdem sie dies verneinte, lief er ihr und ihrer 19 Jahre alten Begleiterin mit deutscher Staatsangehörigkeit offenbar hinterher. Beide Frauen suchten daraufhin den Service Point der DB AG auf und meldeten den Vorfall.

Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Mann erneut vor Ort an und verbrachten ihn zum Bundespolizeirevier. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine Klinik verbracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren