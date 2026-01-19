PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender bemerkt Handydiebstahl

Stuttgart (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl durch einen 25 Jahre alten Mann ist es am Samstag (17.01.2026) in einem ICE in Richtung Stuttgart gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte der 25-jährige marokkanische Staatsangehörige gegen 00:30 Uhr einem schlafenden Reisenden im Alter von 59 Jahren dessen Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden. Während der mutmaßlichen Tat soll der Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit aufgewacht sein und die Handlung des 25-Jährigen bemerkt haben. Er informierte umgehend den Zugbegleiter, der wiederum die Bundespolizei alarmierte. Beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof in Stuttgart trafen die Beamten den Tatverdächtigen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

