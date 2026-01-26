Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Werbetafel eingetreten

Mainz (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 24.01.2026, meldeten mehrere Zeugen gegen 01:30 Uhr drei Jugendliche, die an der Straßenbahnhaltestelle "Pariser Tor" randalieren würden.

Nach bisherigen Erkenntnissen traten die Jugendlichen im Verlauf der Tat die Glasscheibe einer Werbetafel an der Haltestelle ein. Anschließend stiegen sie in das hintere Abteil der Straßenbahn ein. An der Haltestelle "Berliner Straße" konnten die drei Jugendlichen durch zwei Funkstreifenwagenbesatzungen angetroffen und kontrolliert werden.

Die Jugendlichen bestritten die Tatvorwürfe. Die Werbetafel wurde vollständig zerstört. Glasscherben verteilten sich über zwei Fahrspuren der Geschwister-Scholl-Straße und mussten durch die eingesetzten Polizeikräfte beseitigt werden.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell