Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Minderjährige stehlen Parfümflaschen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montag, den 26. Januar 2026, kam es gegen 14:00 Uhr in einem Kaufhaus in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl.

Zwei minderjährige Mädchen betraten gemeinsam das Geschäft und entnahmen drei Parfümflaschen aus einem Verkaufsregal. Der Gesamtwert der Ware belief sich auf etwa 450 Euro. Anschließend begaben sich die Tatverdächtigen in eine Umkleidekabine, wo sie die entwendeten Gegenstände in einer mitgeführten Handtasche verstauten.

Ohne die Ware zu bezahlen, verließen die beiden Mädchen das Kaufhaus. Der Vorgang wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, der umgehend die Polizei verständigte. Die Tatverdächtigen konnten noch vor Ort angetroffen werden.

Gegen beide Personen wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls erstattet. Im Anschluss wurden sie an Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell