POL-PPMZ: Mehrere Fahrraddiebstähle aus Tiefgaragen

Mainz-Neu (ots)

In der Zeit vom 21.01. bis 26.01. wurden der Polizei mehrere Fahrraddiebstähle aus Tiefgaragen in der Mainzer Neustadt angezeigt. Die Tatorte befanden sich unter anderem in der Neckarstraße sowie am Karoline-Stern-Platz. Die entwendeten Zweiräder waren jeweils in den zu den Wohnanwesen gehörenden Tiefgaragen abgestellt und trotz vorhandener Sicherung mittels Fahrradschloss entwendet worden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser aus hochwertigem Material, beispielsweise aus durchgehärtetem Spezialstahl, einen besonders hohen mechanischen Schutz gegen Fahrraddiebstahl bieten. Weiterführende Informationen zur Sicherung und Ortung von Zweirädern sind auf den polizeilichen Beratungsseiten abrufbar unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Darüber hinaus empfiehlt die Polizei folgende allgemeine Präventionstipps für Bewohner von Mehrfamilienhäusern mit Tiefgaragen:

   - Unbekannten Personen nicht unkontrolliert Zutritt gewähren
   - Haus- und Garagentüren stets geschlossen halten
   - Fremde Personen freundlich, aber bestimmt ansprechen
   - Keine unbekannten Fahrzeuge in die Tiefgarage "hinterherfahren 
     lassen"
   - Garagentore nach der Ein- oder Ausfahrt sofort schließen
   - Verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei melden

