POL-PPMZ: PKW-Diebstahl

Mainz (ots)

Am 27.01. gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl auf dem Raiffeisenparkplatz in Bodenheim, Am Kümmerling.

Der Fahrer lies das Auto, einen Mazda 3 Baujahr 2005 in grauer Farbe unverschlossen auf dem Parkplatz stehen. Als er wieder zurück zu seinem Auto kam, konnte er gerade noch das Fahrzeug, mit einem Mann am Steuer, wegfahren sehen. Eine verwertbare Personenbeschreibung konnte dabei jedoch nicht erlangt werden.

Das Fahrzeug hat das Kennzeichen MZ-AB 326. Ein Vergleichsbild des PKW befindet sich anbei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

