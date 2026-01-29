PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, den 28.01., gegen 18.20 Uhr, befanden sich Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt an der Ampelanlage im Einmündungsbereich Mombacher Straße/ Wallstraße. Obwohl die Ampel bereits seit längerer Zeit Rotlicht zeigte, fuhr der vor den Beamten befindliche PKW unvermittelt an und passierte den Einmündungsbereich. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und unterzogen den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem 62-jährigen Mann aus Nierstein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Da der Verdacht bestand, dass der Mann sein Fahrzeug infolge des Konsums von Alkohol oder möglicherweise anderer berauschender Mittel nicht mehr sicher führen konnte, wurde er zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 62-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

