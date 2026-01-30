Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrraddiebstähle in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 28.01. und dem 29.01. kam es in der Mainzer Neustadt zu mehreren Fahrraddiebstählen.

Eine Geschädigte meldete sich bei der Mainzer Polizei und gab an, dass ihr E-Bike entwendet worden sei. Das Fahrrad war mit einem Ortungsgerät ausgestattet, wodurch eine Lokalisierung in einer benachbarten Straße möglich war. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten suchten die Örtlichkeit auf und konnten dort das entwendete E-Bike in einem Treppenhaus auffinden. Zudem wurde ein weiteres Fahrrad festgestellt, das ebenfalls zuvor als gestohlen gemeldet worden war.

Beide Fahrräder waren nach derzeitigem Erkenntnisstand jeweils durch ein Fahrradschloss gegen Wegnahme gesichert. Wie es den Tätern gelang die Fahrräder zu stehlen, ist bislang unbekannt. Auch die Täter selbst sind derzeit unbekannt.

Das E-Bike der Geschädigten wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder an diese ausgehändigt. Das weitere aufgefundene Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Polizei Mainz bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Mainzer Neustadt gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell