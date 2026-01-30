Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falscher Handwerker bestiehlt Ehepaar - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 15.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unter dem Vorwand einer angeblichen Überprüfung des Wasserdrucks Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares in der Alfred-Mumbächer-Straße. Der Mann gab sich als Handwerker aus und beauftragte die Bewohner, im Badezimmer Wasser aus der Dusche sowie aus dem Waschbecken aufzufangen. Während die Eheleute mit dem Auffangen des Wassers beschäftigt waren, verließ der angebliche Handwerker unter einem Vorwand die Wohnung und kehrte nicht mehr zurück. Kurz darauf stellten die Eheleute fest, dass aus dem Arbeits- und Schlafzimmer Schmuck sowie Bargeld entwendet worden waren. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 185 cm groß - kräftige Statur - sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt - bekleidet mit einem blauen Overall

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Präventionstipps der Polizei:

Lassen Sie keine unangekündigten Personen in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selbst beauftragt haben. Prüfen Sie Ausweise sowie die angegebene Firma. Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit der Hausverwaltung. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Das Schließen der Haustür ist jederzeit erlaubt. Rufen Sie im Zweifel die Polizei an.

Weiterführende Informationen zum Thema Haustürbetrug finden Sie auf den polizeilichen Beratungsseiten unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell