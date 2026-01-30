Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch

Mainz (ots)

Im Tagesverlauf des 29.01. zwischen 09:30 und 15:30 Uhr kam es Am Großen Sand zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die unbekannten Täter oder Täterinnen hebelten vermutlich die Wohnungstüre mit einem unbekannten Gegenstand auf und durchwühlten die Räumlichkeiten daraufhin. Letztlich verließen sie die Wohnung wieder ohne Beute gemacht zu haben.

Wenn sie einen Einbruch feststellen, rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort 110!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell