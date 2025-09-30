Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: "The Magic of Movies" - Benefizkonzert des Polizeiorchesters NRW im Sauerland-Theater

Arnsberg, Hochsauerlandkreis (ots)

Am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr heißt es im Sauerland-Theater Arnsberg: Zuhören, genießen, unterstützen! Denn das renommierte Polizeiorchester NRW lädt zu einem besonderen Konzertabend ein. Unter dem Motto "The Magic of Movies" präsentieren die rund 45 Profimusikerinnen und -musiker ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Melodien aus 50 Jahren Filmgeschichte - von unvergesslichen Klassikern bis hin zu modernen Soundtracks.

Mit Humor und Leidenschaft führt der Leiter des Landespolizeiorchesters Thomas Boger durch den Abend und macht das Konzert zu einem Erlebnis für Jung und Alt.

Musik für den guten Zweck

Der Eintritt beträgt 15 Euro. Der gesamte Erlös wird zu 100 % an die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern gespendet, die unter anderem den Bau eines zweiten stationären Hospizes in Arnsberg plant. "Wer die wertvolle Arbeit von Hospizeinrichtungen kennt, weiß, dass bei unserem Spendenziel jeder Cent an der richtigen Stelle sitzt", betont Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Einlass ist ab 18 Uhr.

Tickets & Infos

Der Vorverkauf für das Konzert läuft - Karten gibt es für 15 Euro bei https://www.reservix.de/tickets-benefizkonzert-landespolizeiorchester-nrw-the-magic-of-movies-in-arnsberg-sauerland-theater-am-14-11-2025/e2438959 sowie an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen. Wer sich spontan entscheidet, kann auch an der Abendkasse im Sauerland-Theater Tickets bekommen.

Weitere Infos zum Landespolizeiorchester: https://polizei.nrw/landespolizeiorchester Kontakt Stadt Arnsberg: Ramona Eifert, Pressestelle Stadt Arnsberg, r.eifert@arnsberg.de Kontakt Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis: Pressestelle, pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

