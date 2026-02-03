PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Brennpunktkontrolle in der Mainzer Altstadt - Sicherstellung von Medikamenten und Waffen

Mainz (ots)

Im Rahmen der fortgeführten Ziele der Polizei Mainz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität kam es in der Nacht zum 03.02.2026 zu einem Einsatz im Bereich der Zanggasse.

Gegen Mitternacht kontrollierten Einsatzkräfte eine männliche Person im Rahmen einer sogenannten Brennpunktkontrolle. Da sich der Verdacht auf illegale Aktivitäten erhärtete, wurde eine Durchsuchung der Person durchgeführt.

Die Beamten fanden einen Blister mit Pregabalin. Da die Person kein erforderliches Rezept vorweisen konnte und widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Tabletten machte, wurden diese sichergestellt. Neben den Medikamenten wurde ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt.

Zur Klärung der Personalien wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt. Die Person erhielt nach Abschluss der Kontrolle einen Platzverweis.

Die Polizei Mainz hält trotz der ruhigeren Wintermonate ihre Präsenz in dem Bereich rund um die Kaiserstraße und insbesondere in Seitenstraßen wie der Zanggasse aufrecht. Ziel bleibt die Unterbindung von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie die Erhöhung der öffentlichen Sicherheit durch regelmäßige Kontrollen im öffentlichen Raum.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

