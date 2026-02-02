Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

Über das Wochenende kam es im Mainzer Stadtgebiet zu Einbrüchen in Wohnungen, eine Arztpraxis und in einen Kiosk. In den meisten Fällen wurden die Gebäude über den rückwärtigen Bereich betreten, indem die Balkontür aufgehebelt oder eingeschlagen wurde. Der oder die Täter machten nur teilweise Beute in Form von Schmuck oder Bargeld. Folgende Tatorte wurden durch die Mainzer Kriminalpolizei aufgenommen: - 30.01. gegen 19 Uhr Mehrfamilienhaus "Am Stiftswingert" - 30.01. gegen 19:20 Uhr Arztpraxis "Am Stiftswingert" - 30.01. zwischen 09:00 und 21:30 Uhr Mehrfamilienhaus "Gonsbachblick" - 30.01 - 31.01. Einfamilienhaus "Katzenberg" - 01.02. zwischen 14:30 und 20:15 Uhr Mehrfamilienhaus "Eduard-Frank-Straße" - 01.02. 20:30 Uhr Mehrfamilienhaus "Fritz-Ohlhof-Straße" Zudem kam es am 31.01. um 03:15 Uhr zu einem Einbruch in einen Tabakladen im Dr.-Martin-Luther-King-Weg. Drei Täter hebelten die Eingangstür mit einem Werkzeug auf und erbeuteten Zigaretten im dreistellen Wert. Wenn sie einen Einbruch oder einen Versuch feststellen rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort 110! Nur so können Fahndungsmaßnahmen im Einzelfall zum Erfolg führen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen. Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

