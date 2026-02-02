PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

Über das Wochenende kam es im Mainzer Stadtgebiet zu Einbrüchen in 
Wohnungen, eine Arztpraxis und in einen Kiosk. In den meisten Fällen 
wurden die Gebäude über den rückwärtigen Bereich betreten, indem die 
Balkontür aufgehebelt oder eingeschlagen wurde. Der oder die Täter 
machten nur teilweise Beute in Form von Schmuck oder Bargeld. 

Folgende Tatorte wurden durch die Mainzer Kriminalpolizei 
aufgenommen:

-	30.01. gegen 19 Uhr Mehrfamilienhaus "Am Stiftswingert"
-	30.01. gegen 19:20 Uhr Arztpraxis "Am Stiftswingert"
-	30.01. zwischen 09:00 und 21:30 Uhr Mehrfamilienhaus 
"Gonsbachblick"
-	30.01 - 31.01. Einfamilienhaus "Katzenberg"
-	01.02. zwischen 14:30 und 20:15 Uhr Mehrfamilienhaus 
"Eduard-Frank-Straße"
-	01.02. 20:30 Uhr Mehrfamilienhaus "Fritz-Ohlhof-Straße"

Zudem kam es am 31.01. um 03:15 Uhr zu einem Einbruch in einen 
Tabakladen im Dr.-Martin-Luther-King-Weg. Drei Täter hebelten die 
Eingangstür mit einem Werkzeug auf und erbeuteten Zigaretten im 
dreistellen Wert. 

Wenn sie einen Einbruch oder einen Versuch feststellen rufen sie 
nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie 
sofort 110! Nur so können Fahndungsmaßnahmen im Einzelfall zum Erfolg
führen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird 
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 
06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. 

Informieren sie sich unter 
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über 
Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle 
Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die
Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern 
wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und
können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden. 

Telefon:06131/65-31164 E-Mail:  beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

