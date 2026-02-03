Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr in der Bonifaziusstraße in der Mainzer Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden Beteiligten aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei schlugen beide Männer gegenseitig aufeinander ein. Unabhängige Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten umgehend die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später am Ereignisort ein und konnten beide Beteiligte dort antreffen. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nach aktuellem Stand nicht erforderlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gegenseitiger Körperverletzung aufgenommen. Der genaue Hintergrund und der Auslöser der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell