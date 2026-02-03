PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr in der Bonifaziusstraße in der Mainzer Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden Beteiligten aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei schlugen beide Männer gegenseitig aufeinander ein. Unabhängige Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten umgehend die Polizei.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später am Ereignisort ein und konnten beide Beteiligte dort antreffen. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nach aktuellem Stand nicht erforderlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gegenseitiger Körperverletzung aufgenommen. Der genaue Hintergrund und der Auslöser der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Autoscheiben eingeschlagen

    Mainz (ots) - Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr schlug bislang unbekannter Täter die Seitenscheiben von zwei in der Welschnonnengasse geparkten Autos ein. Der Täter setzte hierzu möglicherweise einen Backstein ein und entwendete aus einem Auto eine Tasche, sowie aus dem anderen Fahrzeug das fest eingebaute Radio. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

    Mainz (ots) - Über das Wochenende kam es im Mainzer Stadtgebiet zu Einbrüchen in Wohnungen, eine Arztpraxis und in einen Kiosk. In den meisten Fällen wurden die Gebäude über den rückwärtigen Bereich betreten, indem die Balkontür aufgehebelt oder eingeschlagen wurde. Der oder die Täter machten nur teilweise Beute in Form von Schmuck oder Bargeld. Folgende Tatorte wurden durch die Mainzer Kriminalpolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren