Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen in der Saarstraße

Mainz-Mombach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 Verkehrskontrollen in der Saarstraße durch.

Im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr wurden insgesamt 15 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten keine besonderen Verstöße festgestellt werden. Alle kontrollierten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer hielten sich an die geltenden Verkehrsregeln.

Im Rahmen der Kontrollen führten die Polizeikräfte verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführenden, um für die Bedeutung eines regelkonformen und sicheren Verhaltens im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

