Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz (ots)

Am Dienstag gegen 13:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Taunusstraße. Ein Zeuge konnte im Treppenhaus noch drei Frauen im Alter von geschätzt 25-40 Jahren beobachten. Erst nachdem die mutmaßlichen Täterinnen das Gebäude verlassen hatten fiel auf, dass in eine Wohnung eingebrochen wurde und dort Bargeld und Wertgegenstände entwendet wurden. Laut eines Zeugen stand eine vierte Frau mutmaßlich "Schmiere" unweit des Anwesens.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und den Tatort aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell