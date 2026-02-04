PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Taschendiebstähle in der Mainzer Altstadt - Polizei bittet um Hinweise

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagvormittag kam es zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Mainzer Altstadt zu zwei Taschendiebstählen zum Nachteil älterer Frauen.

Im ersten Fall meldete eine 79-jährige Frau, dass sie sich zunächst in einem Bekleidungsgeschäft und anschließend in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Große Bleiche" aufgehalten hatte. Nach dem Verlassen des Lebensmittelgeschäfts stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer mitgeführten Umhängetasche vollständig geöffnet war und ihr Geldbeutel entwendet wurde. Nach eigenen Angaben trug die Geschädigte die Umhängetasche während des gesamten Einkaufs eng am Körper. Verdächtige Personen oder ungewöhnliche Vorkommnisse konnte sie nicht wahrnehmen.

Etwa zur gleichen Zeit wurde ein weiterer Taschendiebstahl angezeigt. Eine 82-jährige Frau befand sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Seppel-Glückert-Passage, als auch ihr unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Der Diebstahl fiel ihr kurze Zeit später auf.

Ein Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Großen Bleiche oder der Seppel-Glückert-Passage verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

